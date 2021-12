Slitterhead è il nuovo gioco horror del creatore di Silent Hill Keiichiro Toyama con Bokeh Game Studio

Un nuovo gioco horror diretto dal creatore di Silent Hill Keiichiro Toyama è stato annunciato ai The Game Awards e ha un nome diabolico: Slitterhead. È in fase di sviluppo presso Bokeh Game Studio, team creato proprio da Toyama.

Il trailer presenta molti dettagli e, sebbene sia inconfondibilmente un gioco horror, sfoggia un tono molto diverso da Silent Hill. A differenza della minacciosa atmosfera di quella serie, Slitterhead sembra essere molto più rumoroso e molto più cruento. Il trailer mostra un'ambientazione cittadina illuminata al neon, con torri residenziali ad alta densità e, come ci si aspetterebbe, mostruosità terrificanti con troppi arti.

La musica sarà gestita da Akira Yamaoka, che ha lavorato a quasi tutti i giochi di Silent Hill, così come a giochi come Killer is Dead, Lollipop Chainsaw e molti altri. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione del primo trailer.

Attualmente Slitterhead non ha ancora una data di uscita. Rimanete sintonizzati con noi per ulteriori informazioni a riguardo.

