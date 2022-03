Sly Cooper, aggiornato il sito web e i rumor prendono quota

È passato un po' di tempo dall'ultima volta che i fan hanno sentito parlare da fonti ufficiali di Sly Cooper, ma ora vari rumor hanno suggerito che un nuovo capitolo nella popolare serie di platform stealth PlayStation è all'orizzonte.

Un'immagine pubblicata su Reddit mostra che il dominio del sito web della serie slycooper.com è stato aggiornato a partire dal 4 marzo 2022, suggerendo un potenziale nuovo annuncio per la serie. La società registrante è elencata come Sucker Punch Productions, che ha sviluppato i primi tre giochi di Sly Cooper. L'aggiunta più recente alla serie, Sly Cooper: Thieves in Time, è stata sviluppata da Sanzaru Games e lanciata quasi un decennio fa.

Qui però il mistero si infittisce poiché recentemente un altro insider ha dichiarato che in realtà il team a cui è stato assegnato il lavoro non sarebbe Sucker Punch, ma PixelOpus, studio che ha lavorato a Concrete Genie.

Nella giornata di ieri PlayStation ha tenuto il suo State of Play, ma di un eventuale gioco di Sly Cooper per PS5 nemmeno l'ombra. Ma, se vogliamo dare retta ad un ulteriore rumor, il nuovo capitolo dovrebbe essere comunque annunciato quest'anno.

Fonte: GameRant