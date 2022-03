Sly Cooper per PS5 è realtà? Per un insider verrà annunciato quest'anno

Si torna a parlare di un possibile ritorno di Sly Cooper questa volta su PlayStation 5. Come vi avevamo riportato qualche tempo fa, l'icona del gioco era comparsa all'interno dello spot PlayStation Showcase lasciando sperare i fan dell'iconico gioco.

Non solo, ma lo scorso febbraio un insider aveva riproposto il ritorno di Sly Cooper assieme ad una lista di altri franchise messi da parte. Ora, secondo l'account Twitter AccountNGT, il reveal del gioco dovrebbe arrivare quest'anno.

Si legge nel tweet: "Secondo una fonte, per Sly puntano a un reveal per la seconda metà del 2022. Il che ha senso poiché entro la fine dell'anno è il 20° anniversario di Sly".

According to a source, for Sly, they are aiming for a reveal for the second half of 2022. Which makes sense since later this year is Sly's 20th anniversary. https://t.co/TsO3nf8Ofx — AccountNGT (@accngt) March 6, 2022

Per adesso non ci sono annunci riguardo ad un nuovo capitolo (o a un possibile remake) di Sly Cooper, pertanto non ci resta che attendere informazioni ufficiali.