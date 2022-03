Sly Cooper per PS5 potrebbe essere sviluppato dal team dietro Concrete Genie secondo un rumor

Da diversi giorni si stanno diffondendo sempre di più le voci su una nuova versione per PS5 di Sly Cooper. Inizialmente, la notizia è stata condivisa da un informatore che in precedenza aveva menzionato i dettagli di Star Wars Eclipse ed è stato il primo ad annunciare il rinvio dell'uscita di Forspoken, ma le voci si sono intensificate.

Nei giorni scorsi, Sucker Punch Productions ha aggiornato il dominio della serie, ma probabilmente non saranno i creatori del nuovo capitolo della serie che ha debuttato per la prima volta nel 2002. AccountNGT ha solo sottolineato che l'IP è caduta nelle mani di un altro studio, mentre Shpeshal_Nick ha ripreso l'argomento.

"Okay...quindi la mia fonte mi ha dato il via libera, ma non siamo ancora sicuri al 100%" ha scritto attraverso Twitter. "Si ritiene che PixelOpus (come molti di voi hanno ipotizzato) sia forse in collaborazione con Sony Animation, e stia lavorando a Sly. Credo anche che Sony Animation stia sviluppando un progetto di cartoni animati".

Ok?so, my source *has* given me the green light, but we?re still not 100% certain. But it?s believed that Pixel Opus (as many of you have guessed) possibly in collaboration with Sony Animation are the ones working on Sly. I also believe Sony Animation is on the cartoon project https://t.co/HcIY0UjFpz — Nick (@Shpeshal_Nick) March 9, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

PixelOpus è uno studio che lavora a un progetto segreto dal 2019. In precedenza, gli sviluppatori avevano creato Entwined e Concrete Genie. Nonostante quest'ultimo titolo sia stato apprezzato dal pubblico e si sia rivelato una bella sorpresa, non è stato particolarmente promosso da Sony. Grazie a questa avventura, però, i creatori hanno chiarito di essere in grado di creare storie intriganti.

Come sempre si tratta di rumor, pertanto prendete questa notizia con le pinze.

Fonte: GamingBolt