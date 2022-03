Small Saga è un RPG in stile Final Fantasy con protagonisti dei combattivi roditori

Small Saga è un gioco di ruolo dello sviluppatore Jeremy Noghani molto particolare. Il titolo è ambientato a Londra o meglio, "sotto" le strade di Londra, dove un impavido topo cerca vendetta contro un "dio" che gli ha rubato la coda.

Qui il moderno si unisce al fantasy e scopriremo così che all'interno della città inglese esiste Rodentia, un vero e proprio regno medievale abitato non solo da topi, ma anche da talpe, scoiattoli e toporagni. Durante il combattimento Small Saga porta i giocatori in una battaglia a turni come i giochi di ruolo di un tempo, permettendo di attaccare, difendere o utilizzare gli oggetti che sono stati equipaggiati.

Small Saga promette di essere un titolo davvero particolare e innovativo, con una storia avvincente e originale. Il titolo si trova ora in versione Demo su Steam e fa parte dell'evento Steam Next Fest, perciò se vi incuriosisce potete provare a scaricare la versione di prova.

Small Saga non ha ancora una data di uscita precisa, ma sarà disponibile su PC via Steam e Itch.io.

Fonte: Rock Paper Shotgun