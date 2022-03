Sniper Elite 5 ha una data di uscita e un nuovo trailer per l'occasione

Rebellion Developments ha annunciato la data di uscita di Sniper Elite 5 fissata per il 26 maggio su PS4, PS5, PC (Epic Games Store, Steam e Windows Store), Xbox One, Xbox Series X/S e Xbox Game Pass. Il gioco famoso per le sue sanguinose uccisioni manderà presto il protagonista Karl Fairburne in Francia.

L'operazione Kraken deve essere fermata e spetta a Fairburne farlo. Anche i preordini di Sniper Elite 5 sono disponibili in questo momento, con acquisti anticipati che danno il bonus "Target Furher: Wold Mountain Mission" su tutte le versioni del gioco e la P.1938 Suppressed Pistol nelle edizioni superiori allo standard.

Per Sniper Elite 5, Rebellion promette una "campagna espansiva" con molteplici riprese dettagliate su luoghi del mondo reale da esplorare. Questa volta le opzioni di esplorazione di Fairburne sono state aggiornate, così come più opzioni di personalizzazione, una modalità Invasione in stile Deathloop e una kill cam migliorata.

Operation Kraken must be destroyed.



Pre-Order Sniper Elite 5 now for the bonus Target Führer campaign mission and P.1938 Suppressed Pistol.



Coming to Game Pass, Xbox One, Series X|S, PC and PlayStation 4 & 5 on May 26th 2022 | https://t.co/H18W6dUdoW pic.twitter.com/ZGrfi5OfUi — Sniper Elite (@SniperElite) March 16, 2022

Con Sniper Elite 5 in uscita al day one su Game Pass, PlayStation e PC, Rebellion spera che quante più persone possibili giochino alla sua ultima avventura. Sarete tra questi?

