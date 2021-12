Sniper Elite 5 in arrivo nel 2022! Ecco il primo trailer

Rebellion, uno degli studios indipendenti di maggior successo al mondo, ha svelato che il suo pluripremiato franchise Sniper Elite tornerà nel 2022 con l'uscita di Sniper Elite 5. Il lancio simultaneo su Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 4 e 5, Epic, Steam e Windows Store, di Sniper Elite 5 vedrà il cecchino Karl Fairburne recarsi in Francia nel 1944 per distruggere l'Operazione Kraken.

Per celebrare l'annuncio, Rebellion ha pubblicato il primo trailer del titolo utilizzando filmati in-game dell'engine del gioco.

Come parte di un'operazione segreta dei Rangers statunitensi per indebolire le fortificazioni dell'Atlantikwall lungo la costa della Bretagna, Karl entra in contatto con la Resistenza francese. Presto scoprono un progetto nazista segreto che minaccia di porre fine alla guerra prima che gli alleati possano invadere l'Europa: l'Operazione Kraken. La missione di Karl è eliminare gli ufficiali nazisti di alto rango e porre fine all'operazione Kraken una volta per tutte.

Basate su location del mondo reale dalla Francia nel 1944, le nuove mappe di gioco sono le più grandi e coinvolgenti nella storia del franchise con il nuovo sistema di attraversamento che offre ai giocatori una sandbox ancora più ampia di opzioni quando si tratta di eliminare i loro obiettivi. Puoi persino invitare un amico ad aiutarti nella tua missione con opzioni di gioco cooperativo avanzate.

Sniper Elite 5 continua l'impareggiabile esperienza di sniping tattico del franchise, completa di una incredibile balistica e kill cam potenziata, portando le caratteristiche che definiscono il genere al livello successivo. Nuove opzioni di personalizzazione ti consentono di regolare il tuo fucile, altre armi e munizioni in base alla missione e al tuo stile di gioco.

Caratteristiche del gioco:

Campagna espansiva - le location del mondo reale sono state catturate utilizzando la fotogrammetria per ricreare un ambiente vivo e coinvolgente e molteplici punti di infiltrazione ed estrazione. Gli obiettivi della kill list forniscono una prospettiva completamente nuova su ogni missione. Affronta la storia nazista da solo o lavora con un partner, con una meccanica cooperativa migliorata che ti consente di condividere munizioni e oggetti, dare ordini e curarvi a vicenda.

Fisica e attraversamento avanzati delle sparatorie - usa le zipline, scivola lungo i pendii e dondola lungo le sporgenze per raggiungere il punto di osservazione perfetto o per sgattaiolare davanti a una vedetta. Considera le opzioni di calcio e canna del fucile insieme a gravità, vento e frequenza cardiaca mentre allinei le mire sul bersaglio.

Personalizzazione di alto livello - usa i banchi da lavoro per personalizzare e potenziare praticamente ogni aspetto della tua arma. Cambia mirini, canne, caricatori e altro ancora. Fucili, armi secondarie e pistole hanno tutte una grande varietà di opzioni. Inoltre puoi selezionare le munizioni adatte al tuo obiettivo, da quelle perforanti fino a quelle non letali.

Invasion mode in PVP - puoi invadere la campagna di un altro giocatore come cecchino dell'Asse e cimentarti in un gioco mortale, fornendo una nuova dimensione alla sfida mentre insegui la tua preda. In alternativa, nei panni di Karl puoi chiamare assistenza e far entrare un secondo cecchino per aiutarti a uscire da una situazione difficile.

Multigiocatore - personalizza il tuo personaggio e il tuo equipaggiamento e guadagna XP, medaglie e nastri mentre affronti battaglie a 16 giocatori intensamente competitive che metteranno davvero alla prova le tue abilità di cecchino scelto. Se preferisci la modalità cooperativa, puoi fare squadra con un massimo di altri 3 giocatori contro ondate di nemici in Survival mode.

Kill cam migliorata - più realistica e macabra che mai, la caratteristica kill cam a raggi X ritorna, mostrandoti il vero potere distruttivo di ogni colpo. Le ossa deviano i proiettili in modo imprevedibile, aprendo un nuovo percorso attraverso i corpi dei nemici. SMG e pistole possono anche attivare kill cam, inclusi più colpi in un drammatico slow motion.

Sniper Elite 5 sarà disponibile su Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 4 & 5, Epic, Steam e Windows Store nel 2022. Maggiori informazioni saranno disponibili prossimamente.