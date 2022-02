SOCOM, MotorStorm, Sly Cooper e Resistance arriveranno su PS5 per un insider

Dopo aver parlato di un ipotetico Remake di The Last of Us, graficamente più dettagliato e con una storia più lunga, il leaker Foxy torna a parlare dei prossimi giorni che potrebbero ritornare questa volta su PlayStation 5.

Questa volta i titoli condivi da Foxy sono quattro: Resistance, Motorstorm, SOCOM e Sly Cooper. Non solo, ma il leaker afferma che ci sarebbe un'altra manciata di IP classiche in cantiere che sono previste per il lancio anche sulla console next-gen.

Tra questi, SOCOM era già stato vociferato pochissimi giorni fa all'interno di un canale Discord, mentre era stato ipotizzato il ritorno di Sly Cooper durante il PlayStation Showcase dello scorso anno, quando lo spot di PlayStation aveva appunto inserito il logo del titolo.

I can't validate someone else's info, but I'll share anyway for those interested..



Resistance

Motorstorm

Socom

Sly Cooper



..and a few other classic IP are (rumoured) making a comeback. #PS5 — Foxy (@foxygames_uk) February 7, 2022

Resta da vedere se questi rumor porteranno a conferme vere e proprie.