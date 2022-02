SOCOM potrebbe tornare presto su PS5

Nel catalogo di Sony ci sono alcune IP "dormienti" e tra queste figura anche SOCOM. Tuttavia, qualcuno sostiene che il titolo potrebbe tornare presto su PS5.

Il giornalista Colin Moriarty ha recentemente affermato che SOCOM rientra tra i progetti in cantiere presso gli studi di PlayStation.

Sul canale Discord Sacred Symbols, si è discusso delle possibili serie di ritorno targate Sony e, tra queste, il giornalista ha menzionato Resistance e Motorstorm. Altre, come Lair, Haze e Folklore, sarebbero invece cancellate.

In risposta, qualcuno ha chiesto delucidazioni sul possibile ritorno di SOCOM e Moriarty ha affermato: "SOCOM tornerà".

Il giornalista sembra abbastanza sicuro del ritorno di SOCOM e, probabilmente, i fan sarebbero felici di rivedere la serie su PS5.

In passato, lo scrittore di Days Gone e Syphon Filter, John Garvin, ha parlato di SOCOM e di come vorrebbe vedere un nuovo titolo della serie. Mentre nel 2019 alcuni rumor suggerivano un SOCOM multiplayer per PS5 in sviluppo presso Guerrilla Games.

