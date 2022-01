Sol Cresta di Platinum Games ha una nuova data di uscita

Sol Cresta di PlatinumGames uscirà il 22 febbraio 2022. Il titolo è stato rinviato dalla data di lancio di dicembre, con Hideki Kamiya di Platinum che ha annunciato la notizia durante un live stream di un'ora intitolato "Sol Cresta: Hideki Kamiya's Very Sorry Stream".

Tuttavia, in una nuova trasmissione in live stream durante il fine settimana, Platinum ha ora confermato che il sequel di Moon Cresta e Terra Cresta uscirà alla fine del prossimo mese su PC, Switch e PS4.

Di recente Kenichi Sato di PlatinumGames ha annunciato che non ricoprirà più il ruolo di presidente e CEO della società, posizioni che ricopre presso lo studio Bayonetta e Nier: Automata dal 2016, con Atsushi Inaba destinato ad assumere i ruoli.

"Attualmente sento che PlatinumGames è pronta a spingersi avanti verso forme di gioco più innovative, quindi ora è il momento migliore che mai per passare le redini a Inaba, che da molti anni guida l'iniziativa creativa dell'azienda".

PlatinumGames ha una serie di progetti annunciati pubblicamente attualmente in lavorazione, tra cui il tanto atteso Bayonetta 3 - in arrivo su Switch entro la fine dell'anno - insieme all'action-RPG di Square Enix Babylon's Fall, in uscita questo marzo. Un quarto gioco, nome in codice Project GG, è stato annunciato a febbraio 2020. Questo sarà il primo titolo auto-pubblicato di Platinum ed è stato precedentemente suggerito come un nuovo gioco live service per console.

