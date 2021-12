Solar Ash e le cinque incredibili cose da fare nel suo fantastico mondo

Solar Ash arriverà nella giornata di domani, ma lo studio di sviluppo attraverso un post su PlayStation Blog condivide cinque cose da fare nel mondo di gioco una volta che i giocatori metteranno piede. Solar Ash è un gioco in cui bisogna attraversare ad alta velocità un mondo enorme per scoprire i suoi segreti. La protagonista Rei pattina su paesaggi di nuvole, ambienti inquietanti e imponenti rovine. È una straniera in una terra sconosciuta e pericolosa, oltre le sue capacità, ma non si dà per vinta e va avanti con volontà e impegno.

1. Abbattere un gigantesco uccello della lava

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Rei incontra un'ampia varietà di creature grandi e aggressive, di qualsiasi forma, per esempio un enorme mostro simile a un uccello che risiede nel bioma di lava settentrionale. Per vincere dovrete essere molto veloci, mantenere l'equilibrio e muovervi con tempismo, mentre fluttuate su un pericoloso fiume di lava.

2. Create la vostra collezione di tute

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Mentre scivola, salta e vola attraverso il mondo di Solar Ash, Rei può afferrare vari pezzi di attrezzatura in punti nascosti o difficili da raggiungere, disseminati in tutto il mondo. Questi vi faranno intascare ricompense che consistono in parti di tuta da unire per sbloccare nuovi poteri bonus.

3. Percorrete in scivolata un antico cimitero delle navi

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

L'universo di Solar Ash contiene un sacco di strutture desolate e abbandonate su cui Rei può scivolare. Trovate la flotta abbandonata fluttuante sulle nuvole, evidenziata dal bagliore soprannaturale del cielo. Eseguite grind, slash e platform su questa minacciosa discarica.

4. Raccogliere un sacco di sangue spaziale e altro

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Viaggiare per lo più da soli attraverso un paesaggio inesorabile e ignoto può essere scoraggiante. Fortunatamente, il gioco è pieno di oggetti da collezione, tra cui il plasma, che Rei può utilizzare per migliorare i suoi scudi. I giocatori troveranno anche un'ampia gamma di oggetti da esaminare, elementi a sorpresa, e oggetti di missioni secondarie che sbloccheranno altri elementi della storia di ciascuno dei mondi consumati dal Vuoto.

5. Prendetevi un momento per recitare una poesia

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non può esserci soltanto architettura spaventosa e colossi distruttivi. Durante il suo viaggio, Rei incontra anche dei personaggi eccentrici. Parlate con Ahrric che vi reciterà un'antica poesia usata per parlare con gli "anziani".

Solar Ash sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire da domani 2 dicembre. Se siete curiosi e volete saperne di più a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: PlayStation Blog