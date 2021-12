Solar Ash, il nuovo gioco del creatore di Hyper Light Drifter si mostra in uno psichedelico trailer di lancio

Solar Ash, il platform di fantascienza in terza persona è ufficialmente uscito oggi su PC, PS4 e PS5. Per accompagnare l'uscita del titolo, il pluripremiato sviluppatore di Hyper Light Drifter ha rilasciato un nuovo trailer di lancio per stuzzicare l'appetito dei fan.

Il trailer, che potete vedere in calce a questo articolo, ci mostra lo stile artistico del gioco, simile per qualche aspetto a Hyper Light Drifter, ma dato che si tratta comunque di un gioco in terza persona risulta essere più frenetico, catapultandoci così in un mondo quasi psichedelico e senza dubbio molto colorato.

"Avventurati in un mondo surreale, vivido, altamente stilizzato e pieno di misteri, in cui ti sposterai a tutta velocità e incontrerai personaggi adorabili e nemici terribili" recita la sinossi del gioco. Di seguito potete dare uno sguardo al video.

Recentemente sulle pagine di PlayStation Blog il team di sviluppo ha condiviso le cinque cose da fare nel gioco. Solar Ash è disponibile da oggi su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5: se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: GamingBolt