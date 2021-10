Solar Ash è stato rinviato! L'opera del papà di Hyper Light Drifter ha una nuova data di uscita

Doveva uscire il 26 ottobre ma è stato rinviato, quasi all'ultimo momento, di cinque settimane: stiamo parlando di Solar Ash, il nuovo gioco di Heart Machine, già creatori dell'apprezzato Hyper Light Drifter.

La data d'uscita prefissata, difatti, è stata ora spostata al 2 dicembre, per permettere al titolo pubblicato da Annapurna Interactive di arrivare in piena forma sugli store, con un codice pulito e senza bug.

"Heart Machine and Annapurna Interactive hanno deciso di rimandare l'uscita di Solar Ash al 2 dicembre 2021" afferma un tweet dell'account ufficiale del team di sviluppo. "Vogliamo che Solar Ash risplenda, e abbiamo bisogno di un pochino più di tempo per permettere i ritocchi e sistemare gli ultimi bug, mentre stiamo ancora navigando in questa pandemia globale come un gruppo molto dedito al suo lavoro. Questo piccolo rinvio ci aiuterà a raggiungere l'obiettivo."

We are delaying release of #SolarAsh until December 2, 2021. Full statement here: pic.twitter.com/cfPS5SkbMa — Heart Machine Official (@HeartMachineHQ) October 13, 2021

Annunciato per PlayStation e, infine, anche per PC (su Epic Games Store) il gioco vanta uno stile grafico stilizzato quanto irresistibile, combinato a un gameplay molto fluido. Questa la sinossi ufficiale: Avventurati in un mondo surreale, vivace e altamente stilizzato pieno di mistero, corse sfrenate a tutta velocità e imponenti nemici da combattere. Riuscirai a salvare la tua casa dall'Ultra Vuoto?

