Songs of Glimmerwick dei creatori di Eastshade è un nuovo ispirato RPG tra magia, musica e giardinaggio

Songs Of Glimmerwick è un nuovo gioco di Eastshade Studios che promette di fondere RPG, avventura e giardinaggio.

Al momento non è stata confermata nessuna data di uscita specifica, ma il titolo dovrebbe arrivare "l'anno prossimo".

Eastshade Studios è il team dietro Eastshade, un adorabile gioco sull'essere un artista itinerante su un'isola piccola, ma incredibilmente pittoresca. Queste avventure erano in 3D, mentre Songs of Glimmerwick sarà in 2D e sembra un progetto piuttosto diverso.

A quanto pare, esplorerete foreste diverse e una cittadina pittoresca mentre andrete in una scuola "di magia e melodia". Gli Eastshade Studios affermano che ci saranno missioni in stile RPG da portare avanti, con lo sviluppo del personaggio per diverse abilità, comprese abilità speciali. Avrete anche a disposizione lezioni e attività extra curriculari. Con il vostro flauto di legno che vi permetterà di cambiare le cose nel mondo, come spostare il terreno per aprire un sentiero.

"La terra di Glimmerwick è famosa per la sua università di magia e, fortunatamente, sei già iscritto!", si legge nella descrizione ufficiale. "In questo mondo fantastico boschivo, suonare musica è il segreto per lanciare incantesimi. Le antiche canzoni rendono il lavoro in giardino un gioco da ragazzi e sono anche la chiave per esplorare ogni angolo dell'isola. Con il tuo fidato flauto e il tuo libro di canzoni al tuo fianco, frequenterai le lezioni e i club dopo la scuola, farai amicizia con compagni di classe e cittadini e scoprirai le molte stranezze e misteri di Glimmerwick, il tutto mentre ti godrai un anno di stagioni, festival, maledizioni e dirottamenti di streghe in questo pacifico gioco di ruolo basato sulla trama".

Che ne pensate?

Fonte: Rockpapershotgun.