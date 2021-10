Sonic 2 parla Idris Elba: 'non renderò Knuckles troppo sexy'

Nonostante le polemiche sul design di Sonic, il film sul porcospino blu si può dire un successo, tanto che il prossimo anno ne potremmo vedere un sequel. In Sonic 2 avremo però una new entry, Knuckles che in versione originale, verrà doppiato da Idris Elba.

La voce di Elba è abbastanza famosa, avendo partecipato in Zootropolis o ne Il Libro della Giungla come doppiatore, senza contare la sua enorme esperienza come attore. La sua voce calda e suadente, non renderà Knuckles un po' troppo... sexy? Qualcuno si è posta la domanda, e Idris Elba ha anche cercato di rispondere:

"Onestamente, non posso dirlo. Contrattualmente, non posso dire nulla. Ma non direi sexy. Non credo che lo farò. Questo è sicuro"

Questo è quello che ha riferito nell'intervista rilasciata a Screen Rant. Dopo la sua esperienza in The Office e l'esser entrato nell'elenco come "Hottest Men on the Planet", Idris sa che effetto può avere sul pubblico femminile. Tutto il contrario di Knuckles insomma ma che a noi italiani può interessare il giusto. Chi sarà infatti il doppiatore italiano, che non dovrà far rimpiangere Idris Elba? Idee?

