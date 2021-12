Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood, ex di BioWare mostra una intro animata poi cancellata

Knights of the Old Republic e Mass Effect non sono gli unici giochi di ruolo spaziali di BioWare. Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood ha tutto quello che ci si aspetta da parte dello sviluppatore: da più opzioni di dialogo, compagni sulla nave e molto altro.

Nonostante siano passati anni, ora scopriamo che SEGA aveva preso alcune decisioni strane durante lo sviluppo. L'ex animatore di BioWare Jonathan Cooper ha rivelato che il team ha lavorato duramente su un filmato introduttivo completamente animato, solo per essere "inspiegabilmente tagliato" da SEGA, sostituendolo con filmati di gioco generici.

L'intro, pubblicato su Twitter, sembra completamente pronta, quindi è improbabile che sia stata tagliata per motivi di tempo. Cooper ha condiviso l'animazione per intero su Twitter, dando un'idea di quanto BioWare tenesse sinceramente a questo sfortunato spin-off.

Sonic Chronicles (2008) unreleased 2D intro cinematic. This has never been shown before in its entirety. pic.twitter.com/T7wgxKqmb6 — Jonathan Cooper (@GameAnim) December 21, 2021

Animated at home but rendered and coloured at the studio, you can see Joel working on the intro here: https://t.co/bsqQ3naGEN — Jonathan Cooper (@GameAnim) December 21, 2021

Cooper ha condiviso alcuni filmati dietro le quinte della squadra al lavoro. Dimostra che BioWare ha fatto di tutto per creare concetti interessanti per i design dei nemici e mondi da esplorare, molto diversi dal resto della serie Sonic.

