Sonic entra in Matrix con questo straordinario crossover tra i due film

Il secondo trailer del film di Sonic the Hedgehog 2 è stato rivelato, grazie a uno speciale crossover con The Matrix. Sfortunatamente, il nuovo trailer non presenta molte nuove riprese del film, ma ha alcune novità e uno speciale poster promozionale che celebra il crossover.

Come ci si aspetterebbe, sia il trailer che il poster pongono la domanda sull'aculeo blu contro quello rosso e l'ovvio omaggio alla pillola rossa contro la pillola blu del primo film Matrix.

Per ora, sembra che il trailer e il poster siano tutto ciò che uscirà dal crossover. Non sembra che questo sia parte di un crossover più grande, e non c'è motivo di aspettarselo, dato che arriva con l'uscita di The Matrix Resurrections, il che non è sicuramente una coincidenza. Ad ogni modo qui sotto potete trovare sia il trailer che la locandina del film che rende omaggio a Matrix.

Which one do you think Keanu would pick? pic.twitter.com/vXVzTsfRtN — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) December 22, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sonic The Hedgehog 2 sarà disponibile nelle sale cinematografiche dal 7 aprile 2022.

Fonte: Nintendo Life