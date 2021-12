Sonic Frontiers annunciato e il primo trailer mostra un mondo di gioco enorme

Sonic Frontiers di Sega è stato finalmente rivelato ai The Game Awards 2021 e, come suggerivano precedenti rumor, sembra essere ambientato in un enorme open world.

Il titolo uscirà nel periodo delle vacanze natalizie del 2022 su Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch.

Sonic Frontiers è ambientato nelle Starfall Island, che presentano una varietà di biomi diversi, dalle foreste ai deserti, promuovendo la libertà della "open-zone". I punti di interesse includono cascate, torri e quelli che sembrano essere i resti di una civiltà passata.

Naturalmente, i giocatori possono aspettarsi grandi minacce da combattere insieme all'amato porcospino blu.

Questa è sicuramente una nuova direzione audace per il franchise e solo il tempo dirà se questo gioco getterà le basi per la serie come ha fatto Sonic Adventure.

Fonte: Gamingbolt.