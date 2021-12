Sonic Frontiers potrebbe essere annunciato ufficialmente ai The Game Awards 2021

I The Game Awards arrivano questa settimana e, come spesso accade, c'è molta attesa per lo show di fine anno. Sebbene sia costellato di premi, la grande attrazione per la maggior parte dei fan sono i reveal, che si tratti di trailer per i prossimi giochi noti o di grandi annunci e rivelazioni a sorpresa.

Sappiamo anche che allo show ci sarà anche qualcosa di... veloce!

Come i fan sapranno, il franchise di Sonic si è preso un anno di pausa per dare alla serie un po' di tempo in più per un nuovo titolo. Ci sono state molte voci sul prossimo gioco di Sonic, incluso il fatto che sarà un titolo open world e una sorta di reinvenzione per la mascotte di Sega.

È stato anche scoperto di recente un sito Web che corrispondeva al marchio, e sembra probabile che il gioco si chiamerà Sonic Frontiers.

I fan hanno ipotizzato che il gioco potrebbe presentarsi ai TGA, stando a quanto comparso sull'account Twitter ufficiale di Sonic. "Sonic" ha chiesto al conduttore e fondatore dei TGA Geoff Keighley se avesse un invito in più per lo show. Keighley ha detto di sì, spingendo Sonic a dire che sarà all'evento.

Hey @geoffkeighley do you have any extra invites to TGA? — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) December 6, 2021

Thanks, we'll see you there! — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) December 6, 2021

Al momento, non sappiamo se vedremo Frontiers durante i TGA, ma di sicuro ci sarà qualcosa di relativo a Sonic.

Fonte: Gamingbolt.