Sonic Frontiers, la potenziale data di uscita sarebbe trapelata online

Sembra che la data di uscita di Sonic Frontiers, il nuovo gioco del porcospino blu in arrivo su PC e console, sia stata resa nota in anticipo. Secondo le informazioni del database PlayStation e pubblicate poi da PlayStation Game Size, il lancio del gioco è previsto per il 15 novembre 2022. La data in sostanza sembra coincidere con la finestra di lancio annunciata ufficialmente durante i The Game Awards.

Per adesso non si sa praticamente nulla di Sonic Frontiers: il gioco era inizialmente stato annunciato durante i festeggiamenti per i 30 anni del franchise con un brevissimo trailer e in seguito è stato mostrato durante l'evento condotto da Geoff Keighley.

Come riportato recentemente da Takahashi Iizuka di Sonic Team, il gioco sarà un enorme balzo in avanti per la serie: "Sonic Frontiers è un enorme balzo in avanti per il franchise, offrendo un'esperienza di gioco evoluta che può essere apprezzata sia dai fan di lunga data di Sonic che dagli appassionati di azione e avventura. Con l'impegno dei talentuosi sviluppatori del Sonic Team Japan, abbiamo creato un nuovissimo stile di esperienza di gioco per Sonic the Hedgehog, in cui i giocatori potranno esplorare paesaggi lussureggianti ed estesi con la velocità e le abilità tipiche di Sonic".

Questa data tuttavia, come riporta anche l'account Twitter, potrebbe benissimo fungere da place holder, pertanto non è sicuro che sia quella ufficiale. Rientriamo ad ogni modo nella categoria dei rumor finché non arriveranno informazioni ufficiali.

