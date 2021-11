Sonic Frontiers potrebbe essere il titolo del prossimo ambizioso gioco della serie

Sembra che ci sia un nuovo titolo di Sonic in sviluppo e una nuova registrazione di un marchio da parte di Sega potrebbe averci dato il nome del prossimo gioco. Inoltre, potrebbe essere un gioco di Sonic molto diverso da quello a cui siamo abituati.

Notato da @Renka_schedule su Twitter, Sega ha richiesto un marchio per qualcosa chiamato "Sonic Frontiers". Questo potrebbe benissimo essere il nome del prossimo gioco di Sonic, e se deducete un senso di esplorazione in questo titolo, forse avete ragione.

Solo poche settimane fa, un post su Reddit dell'utente Ordinary_Tomorrow conteneva un presunto leak del nuovo gioco, che in precedenza si diceva si chiamasse Sonic Rangers. Il post afferma che "è un gioco open world con uno stile simile a [Breath of the Wild]". La notizia deve essere presa con le dovute precauzioni, poiché Sega non ha ancora detto nulla sul prossimo gioco di Sonic.

La registrazione del marchio, tuttavia, sembra essere legittima.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Un gioco di Sonic open world sarebbe sicuramente una nuova interpretazione del franchise. L'ultima uscita di Sonic è Sonic Colors Ultimate, mentre Sonic Mania, è probabilmente tra i migliori titoli del porcospino blu. Dovremo aspettare e vedere cosa porterà in tavola Frontiers e se soprattutto questo è davvero il nome del prossimo gioco.

Fonte: Gamepur.