Sonic Frontiers vuole portare Sonic 'al livello successivo'

Con Sonic Frontiers, SEGA promette una grande avventura, un balzo in avanti per un franchise che sta trovando un nuovo punto di partenza. Finora la compagnia ha mostrato poco del gioco, al di fuori di un trailer di rivelazione nelle ultime settimane del 2021, ma c'è motivo di credere che Sonic Frontiers avrà successo dove Sonic the Hedgehog, Sonic Unleashed e Sonic Forces hanno fallito. Per cominciare, il titolo è stato creato pensando alle console di nuova generazione, sfruttando la potenza di PS5 e Xbox Series X per supportare l'ambizione di offrire una vera esperienza "open zone".

"Siamo entusiasti di portare il gioco sulle console di nuova generazione, poiché sia ​​gli elementi di gioco visivi che tecnici saranno elevati sulle piattaforme più recenti. Poiché i giochi stanno iniziando a essere lanciati in modo nativo su next-gen, è emozionante fare parte di coloro che realizzeranno davvero tutto il potenziale di queste console: giochi ad alta fedeltà, ad alta velocità e ad alta energia", afferma Takashi Iizuka, responsabile creativo di Sonic Team.

Sonic Frontiers è ambientato nelle Isole Starfall, un mondo aperto per l'azione ad alta velocità. Sonic Team sta essenzialmente lavorando da zero, rielaborando tutti i movimenti e le azioni principali di Sonic per adattarli meglio allo spazio giocabile ampliato. Dal punto di vista di Iizuka, sono state apprese lezioni da Sonic Forces del 2017, ma l'ambizione dietro Sonic Frontiers ha spinto il team a riconsiderare tutto.

"All'interno di questa nuova trama e mondo, abbiamo creato nuovi ambienti e personaggi di Sonic come il villain Infinite. Con Sonic Frontiers, ci impegniamo a offrire uno stile completamente nuovo di azione e avventura di Sonic. Stiamo espandendo ancora una volta l'universo di Sonic, introducendo nuovi ambienti e funzionalità aggiuntive, per creare un tipo completamente nuovo di esperienza open-zone".

Una delle più grandi domande che incombono su Sonic Frontiers è se sarà ambientato in un mondo completamente aperto o se i vari biomi di Starfall Islands saranno autonomi. SEGA è stata finora attenta con il suo linguaggio, riferendosi al titolo come ambientato nella "prima esperienza ispirata alla open zone del franchise" o spiegando che offrirà "libertà nella zona aperta". Iizuka ha confermato che ulteriori dettagli in merito arriveranno presto: "non abbiamo ancora molto altro da condividere sull'ambiente, ma restate sintonizzati per maggiori dettagli".

Queste informazioni saranno fondamentali per Sonic Frontiers. I paesaggi che abbiamo intravisto finora sembrano bellissimi, con fitte foreste, cascate scintillanti e distese desertiche. Sonic dà il meglio di sé quando è in grado di muoversi molto velocemente e senza interruzioni, sconfiggendo i nemici senza perdere velocità. Iizuka afferma che dare vita alla velocità e alle abilità di combattimento tipiche di Sonic in aree più ampie è una delle sfide più grandi di Sonic Team. "Ci siamo concentrati sul portare Sonic al livello successivo e vogliamo assicurarci che sia pienamente rappresentato come il personaggio che i fan conoscono e amano, rendendo eccitante la sua nuova forma".

Sonic Frontiers verrà lanciato entro la fine dell'anno, anche se SEGA non è ancora pronta ad annunciare una finestra di lancio definitiva.

