Sonic: la maschera del porcospino blu usata per una rapina in banca in Florida

Un uomo della Florida ha tentato di rapinare una banca indossando una maschera di Sonic the Hedgehog. Il West Volusia Beacon riporta che gli ufficiali sono stati inviati alla Florida Credit Union a DeLand, in Florida, il 2 febbraio in risposta a una rapina a mano armata in corso.

Il rapporto afferma che il sospetto, brandendo un martello, ha affrontato un impiegato di banca per chiedere denaro. Tuttavia, il sospetto alla fine è scappato a piedi, con testimoni che lo descrivono mentre indossava una maschera simile a Sonic della serie di videogiochi. Secondo quanto riferito, il sospetto è ancora latitante.

Per fortuna, nessuno è rimasto ferito nell'evento, la banca stessa non ha subito danni e nessun denaro è stato rubato. "Tutti sono al sicuro, non è stato preso nulla e la polizia locale è al lavoro", ha detto il dirigente della banca Brian Leatherman.

DeLand Police: "On Wednesday, February 02, 2022, at approximately 1623 hours, officers from the DeLand Police Department were dispatched to Florida Credit Union (1735 N Woodland Blvd, DeLand, FL 32720) in reference to an armed robbery in progress ..."https://t.co/Z1n4dfe0f3 — West Volusia Beacon (@wvbeacon) February 4, 2022

La polizia ha inseguito il sospetto e ha persino portato l'Air One per cercare di rintracciare la persona, ma a quanto pare l'aspirante rapinatore è scappato.

