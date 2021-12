Sonic sarà presto giocabile sui veicoli Tesla

Sonic ha celebrato il suo 30° anniversario quest'anno in molti modi. Nel 1991, quando Sonic the Hedgehog è stato lanciato per la prima volta su SEGA Mega Drive, era un'esclusiva console rivoluzionaria. Tre decenni dopo, il gioco di Sonic, così come i tre che sono venuti subito dopo, sono ancora ampiamente giocati oggi grazie al fatto che hanno perso quell'esclusività sempre di più nel corso degli anni.

Il gioco originale di Sonic può essere giocato su quasi tutte le principali piattaforme. Sonic ha beneficiato notevolmente della mancanza di resistenza di SEGA nel mercato delle console e ha recentemente rivelato una piattaforma completamente nuova su cui sarà presto possibile giocare al suo primissimo gioco, ovvero i veicoli Tesla.

Grazie ad una collaborazione tra Sonic e l'azienda automobilistica Tesla, presto si potrà giocare a Sonic nella macchina. "Sonic the Hedgehog 1 sarà disponibile in tutti i modelli Tesla in tutto il mondo tramite il display integrato insieme a un controller portatile collegato tramite le porte USB dell'auto", si legge nel comunicato.

"I passeggeri si trasformano in giocatori mentre corrono alla velocità della luce attraverso varie zone per sconfiggere i nemici in una missione per salvare il mondo" si legge nella descrizione. Questo non è il primo gioco che Tesla ha reso giocabile tramite le console centrali delle sue auto. The Witcher 3 e Doom possono essere giocati all'interno dei veicoli.

Fonte: IGN