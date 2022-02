Sonic avrà un terzo film e Knuckles il suo show TV live-action

Il secondo film di Sonic è a pochi mesi dall'uscita, ma Sega ha fatto sapere ai fan che ci sarà un terzo film. Inoltre, Knuckles avrà il suo show TV.

I dettagli rimangono relativamente scarsi oltre il loro annuncio ufficiale; c'è una piccola notizia importante, tuttavia, con Paramount Pictures che conferma che Idris Elba - che farà il suo debutto come Knuckles nel secondo film di Sonic - riprenderà il ruolo nello show televisivo live-action, che si dice andrà in onda su Paramount Plus.

"Abbiamo una straordinaria partnership con Paramount", ha dichiarato il CEO di Sega Haruki Satomi, "e siamo entusiasti di continuare ad espandere il franchise di Sonic the Hedgehog con loro".

Sonic the Hedgehog 2 - che vede il ritorno di Jim Carey nei panni del Dr. Robotnik e Ben Schwartz nei panni di Sonic the Hedgehog - arriverà nei cinema ad aprile.

Il 2022 sembra essere un altro anno impegnativo per Sonic; oltre alla sua prossima avventura cinematografica e ai preparativi per le avventure live-action a venire, c'è anche Sonic Frontiers: la versione open world della classica formula del videogioco, in arrivo su Switch, Xbox, PlayStation e PC entro la fine dell'anno.

Fonte: Eurogamer.net.