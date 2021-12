Sonic ai The Game Awards 2021 con il nuovo gioco e il sequel del film

Sonic the Hedgehog festeggia il suo 30° compleanno quest'anno e le celebrazioni per l'anniversario continueranno questa settimana, con uno sguardo al sequel del film in uscita e al prossimo gioco della serie, entrambi ora confermati per i The Game Awards. C'è anche un nuovo poster del film che è stato rivelato di recente.

Sega ha presentato per la prima volta il suo nuovo gioco di Sonic durante lo speciale live streaming del 30° compleanno del porcospino blu. Il teaser trailer allegato non offriva molto oltre a un rapido sguardo dell'iconica mascotte da gioco che sfrecciava attraverso una foresta, ma un comunicato stampa successivo ha chiamato il gioco - previsto per il lancio su Switch, PlayStation, Xbox e PC nel 2022 - Sonic Rangers. Tuttavia, Sega in seguito ha ritrattato questo nome, sostenendo che la sua inclusione fosse un errore.

Quasi sicuramente si rimedierà a questo durante i The Game Awards, che si terranno alle 2 di notte di venerdì 10 dicembre. L'organizzatore dello spettacolo Geoff Keighley ha confermato che agli spettatori sarà data la possibilità di "vedere il prossimo gioco" durante l'evento in un post su Twitter.

Tomorrow night -- Sonic's 30th anniversary gets even bigger. See the next game and....we're excited to welcome @jimcarrey and @rejectedjokes to #TheGameAwards to world premiere #SonicMovie2! pic.twitter.com/78WDL2JLk3 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 8, 2021

Lo stesso tweet ha anche confermato che il secondo film live-action di Sonic comparirà ai TGA di quest'anno, con le star Jim Carey e Ben Schwartz (rispettivamente Dr. Robotnik e Sonic the Hedgehog) che dovrebbero fare un'apparizione durante il reveal. Nel frattempo, Sega e Paramount hanno pubblicato il primo poster per il sequel del film.

Fonte: Eurogamer.net.