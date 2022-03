Sonic the Hedgehog 2, arriva il trailer finale del film!

La Paramount Pictures ha pubblicato il trailer finale di Sonic the Hedgehog 2. Il film uscirà nelle sale il 7 aprile e presenta Sonic (doppiato da Ben Schwartz) che affronta il Dr. Robotnik (Jim Carrey) e il nuovo arrivato Knuckles (doppiato da Idris Elba) con l'aiuto di Tails (doppiato da Colleen O'Shaughnessey) e il suo vecchio amico Tom (James Marsden).

In generale, la trama del nuovo film sembra riguardare Robotnik che sfrutta gli smeraldi del caos per potenziare i suoi schemi. Non è chiaro come Knuckles influenzi tutto questo, ma data la storia del personaggio, sembra probabile che sia stato convinto a combattere Sonic da Robotnik con l'inganno e alla fine combatterà contro Robotnik entro la fine del film.

"Sonic 2 è il secondo capitolo sul riccio blu, dotato di una velocità supersonica, alle prese con una nuova avventura sul nostro Pianeta. Dopo le avventure del primo film è giunta l'ora per Tom (James Marsden), Maddie (Tika Sumpter) e Sonic di iniziare una nuova vita in tranquillità nel Montana. Peccato che Sonic voglia rendersi utile e di notte sgattaiola via per salvare il mondo, ma ogni volta che cerca di fare l'eroe finisce per combinare un disastro. È per questo che Tom gli consiglia di stare più attento ed evitare di immischiarsi in situazioni che potrebbero precipitare, perché arriverà il momento in cui i suoi poteri serviranno, basta solo aspettare. E alla fine quel momento arriva per davvero quando il Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey) torna all'azione e toccherà di nuovo a Sonic fermarlo. Questa volta, però, il riccio blu ha un nuovo aiutante, la volpe a due code Tails, capace di volare ed esperto pilota. Ma anche Robotnik ha delle novità, infatti oltre ad aver con sé uno smeraldo che gli conferisce poteri incredibile, ha dalla sua parte Knuckles, un echidne rosso molto potente...Ce la farà Sonic questa volta a vincere?" si legge nella trama.

Ricordiamo che Sonic the Hedgehog 2 arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 7 aprile.

Fonte: GoNintendo