Sonic pronto per il suo 'universo cinematografico' secondo il produttore del film

Paramount Pictures ha in programma di puntare tutto con la versione live-action di Sonic the Hedgehog. Dopo aver annunciato un terzo film e una serie live-action di Knuckles a febbraio per Paramount Plus, il produttore cinematografico di Sonic the Hedgehog 2 Toby Ascher ha ora ribadito come il piano a lungo termine sia quello di creare un vero e proprio universo cinematografico.

"Stiamo creando un universo cinematografico di Sonic, quindi sapevamo che avremmo aggiunto personaggi, come Tails e Knuckles. E' un qualcosa di nuovo per i film ma amato dai giocatori di tutto il mondo".

Pubblicato il primo film nel 2020, Sonic the Hedgehog vede l'incredibile porcospino blu velocista cercare rifugio sulla Terra dopo che il suo pianeta natale è stato distrutto da un gruppo di echidna che rubano potere.

Vi ricordiamo che nelle sale cinematografiche italiane Sonic the Hedgehog 2 sarà disponibile dal 7 aprile.

Fonte: VGC