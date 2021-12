Sonic, un video mostra la demo di un gioco mobile poi scartato

In un recente tweet, lo studio dietro Super Leap Day, Nitrome ha rivelato dettagli su un precedente concept di gioco su cui aveva lavorato e presentato a SEGA. Sebbene il progetto fosse senza nome, era legato al franchise di Sonic the Hedgehog e presentava come protagonista il riccio.

Tuttavia, a differenza di molti altri giochi della serie, questo concetto ha avuto una svolta. Piuttosto che concentrarsi sulla corsa in direzione orizzontale, questa demo di Sonic aveva piattaforme verticali che richiedevano ai giocatori di saltare da una piattaforma all'altra.

Oltre a rivelare l'idea del gioco, Nitrome ha condiviso un video che mostrava piccola parte del gameplay. Nella breve clip, Sonic si vede su un palco verticale che lo costringe a correre lungo il muro e atterrare su molle per avanzare più in alto. Il livello ha un aspetto nostalgico, in quanto presenta nemici classici e una configurazione che ricorda quella trovata nell'iconica Green Hill Zone. Qui di seguito potete vedere la demo all'opera.

We?d love to explore this idea of a one button @sonic_hedgehog more if you are willing @SEGA — Nitrome Ltd (@Nitrome) December 22, 2021

Sfortunatamente, questa intrigante idea di gioco non ha mai visto la luce del giorno poiché gli "Dei di Sega", come ha detto Nitrome, hanno deciso di non andare avanti. Tuttavia, lo sviluppatore ha rivelato che la meccanica del wall-running si è fatta strada in un altro dei suoi giochi, Super Leap Day.

Fonte: The Gamer