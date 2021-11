Sonic, Yakuza e Shenmue diventano dei... profumi!

Sega EU ha appena annunciato un nuovo interessante prodotto: la colonia! Esatto, la società ha collaborato con Numskull Designs per portare ai fan i meravigliosi profumi dei suoi franchise più iconici.

Ci sono tre colonie disponibili nel negozio Sega EU: Shenmue, Yakuza e Sonic. Quello di Shenmue si chiama "Tobacco and Gold", la colonia Yakuza si chiama "Bourbon and Smoke" e "Blue Blur" è la colonia di Sonic.

Ogni bottiglia arriva fino a 100 ml e costa circa 30 euro. Attualmente, i profumi sono disponibili per il preordine e dovrebbero essere lanciati a dicembre.

Le spedizioni dei profumi dovrebbero avvenire solo in territori all'interno dell'UE, dato che il negozio Sega negli Stati Uniti non li presenta in stock.

Smells like something new has landed!



Introducing the Yakuza, Shenmue and Sonic the Hedgehog unisex Cologne from @numskulldesigns!



With three awesome scents, which is your favourite?



?? https://t.co/aGsHocGJ5e | ?? https://t.co/A1kRpyLrcf pic.twitter.com/2yrzFOxADm — SEGA Shop Europe (@SegaShopEurope) November 18, 2021

In altre notizie correlate, Sega sta attualmente lavorando su Yakuza 8, nonché su una nuova IP al di fuori dei franchise di Yakuza e Judgment. Anche il nome del nuovo gioco di Sonic potrebbe essere rivelato in anticipo, dato che Sega ha recentemente depositato un marchio per il nome "Sonic Frontiers".

Fonte: Gamespot.