Sons of the Forest ha una data di uscita e un nuovo terrificante trailer

Sons of the Forest è in sviluppo da un po' di tempo e ora abbiamo una data di uscita. Dopo alcuni anni di attesa, il sequel di The Forest ottiene un nuovo trailer che svela la data di lancio.

Endnight ha presentato in anteprima Sons of the Forest ai The Game Awards 2019 e da allora le informazioni sono state piuttosto scarse. Oltre a una manciata di trailer, i fan sono stati lasciati a speculare su quando il gioco sarebbe finalmente uscito. In molti si aspettavano l'uscita entro quest'anno.

Il nuovo intenso trailer di Sons of the Forest offre ai fan una data di lancio e lo sguardo più approfondito agli incubi del gioco. Endnight ha spostato il lancio dal 2021 al 20 maggio 2022, dando al titolo altri sei mesi di perfezionamento e messa a punto prima di essere pubblicato.

Al di là dei mostri terrificanti, il trailer fa di tutto per mostrare la varietà di strumenti di sopravvivenza a disposizione in Sons of the Forest. Anche gli insediamenti sembrano essere migliorati rispetto a The Forest. Il trailer si conclude con i personaggi che combattono contro una creatura in quella che sembra essere una struttura moderna.

Sons of the Forest uscirà il 20 maggio 2022 su PC.

Fonte: Gamerant.