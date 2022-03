Sons of the Forest, il sequel di The Forest è stato rinviato

Sons of the Forest di Endnight Games è stato rinviato ancora una volta. Originariamente previsto per maggio, il titolo survival in prima persona uscirà ora nell'ottobre 2022. In un nuovo tweet, lo sviluppatore ha affermato che la sua versione precedente era "eccessivamente ambiziosa" e che doveva fornire "una visione chiara e precisa del genere survival".

Si tratta del secondo rinvio che il sequel ha dovuto affrontare: originariamente doveva essere pubblicato nel 2021 prima di essere posticipato a maggio di quest'anno. Il tweet dove si parla del rinvio ad ottobre ha anche una breve clip di gioco che ci mostra alcuni spezzoni di ciò che attende i giocatori.

Non molto è stato rivelato sul titolo dal suo annuncio iniziale ai The Game Awards 2019, ma sembra che si svolga su un'isola con mutanti come il primo gioco e i giocatori dovranno cercare e creare oggetti per sopravvivere. Naturalmente, ci sono diverse armi disponibili che verranno in aiuto, da coltelli e lance di legno a katane, asce, C4, fucili e molto altro.

Hey Everyone,



Over these past few weeks, we have realized that our May 2022 release date for Sons Of The Forest was overly ambitious. To be able to deliver our vision of the next step in survival games, we?ve decided to move our release date to October 2022



The team at Endnight pic.twitter.com/R9xRCUbtIt — Endnight Games (@EndNightGame) March 25, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sons of the Forest è attualmente previsto per il lancio su PC. Restate sintonizzati per maggiori dettagli nei prossimi mesi.

Fonte: Eurogamer