Sony acquisisce Valkyrie Entertainment, studio che ha supportato Halo Infinite e God of War

I Playstation Studios continuano ad espandersi con l'acquisizione di Valkyrie Entertainment. L'importanza dello studio è stata quella di fornire supporto nello sviluppo di opere d'alto profilo come God of War, God of War Ragnarok, Forza Motorsport 7, League of Legends, ma anche il più recente Halo Infinite.

Ad annunciarlo su Twitter è stato Hermen Hulst, capo dei Playstation Studios, che riporta anche che le capacità dello studio saranno sfruttate a dovere per dare man forte nella produzione dei giochi in sviluppo presso i Playstation Studios.

Today we announce @valkyrieent will be joining the PlayStation Studios family. The studio will be making invaluable contributions to key PlayStation Studios franchises pic.twitter.com/sNTugminD5 — Hermen Hulst (@hermenhulst) December 10, 2021

Anche il fondatore di Valkyrie, Joakim Wejdemar, si è detto contento del rilievo che acquisirà il suo studio menzionando i suoi grandi contributi al passato di Playstation: "Dal 2002 abbiamo contribuito alla creazione di più di 100 titoli, inclusi grandi franchise Playstation, come God of War, inFamous, e Twisted Metal. Ora siamo felici di poter continuare la relazione con alcuni degli studi più talentuosi del mondo, espandendo e contribuendo al portfolio di fantastici giochi su Playstation".

L'acquisizione dovrebbe rivelarsi importante per il supporto agli studi sulla Costa Ovest, come Santa Monica e Bend, ma anche Sucker Punch e Naughty Dog.

Fonte: Wffctech