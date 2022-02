Sony e Bungie: l'accordo potrebbe essere redditizio per entrambe le parti secondo un'analista

Sony ha annunciato recentemente di voler acquisire Bungie per 3,6 miliardi di dollari. Dal momento che i giochi dei produttori di Destiny 2 continueranno anche su piattaforme diverse, negli ultimi giorni è emersa sempre più la domanda su quali vantaggi trarrà Sony dall'acquisizione.

Per trovare la risposta a questo, è necessario considerare i vantaggi strategici che questa acquisizione può portare a PlayStation nel medio termine. Bungie ha avuto molto successo con Destiny 2, un gioco live service. E Sony vorrebbe anche servire meglio questa redditizia area, che è stata piuttosto trascurata negli ultimi anni.

Karol Severin, Senior Analyst e Product Manager di MIDiA Research ha dichiarato quanto segue: "PlayStation punta ai servizi live, in cui Bungie ha una grande esperienza. Sony ha bisogno di promuovere i servizi live più che mai perché l'industria dei giochi è in pieno svolgimento. Il modello viene sempre più offerto e adottato dai consumatori".

"La decisione multipiattaforma andrà in una direzione simile. La multipiattaforma sta diventando sempre più importante ed è giusto che Sony ci scommetta per ridurre al minimo la pressione competitiva degli altri e massimizzare il potenziale di ricavo. Come ho detto molte volte in passato, il futuro di Xbox è multipiattaforma, il futuro di PlayStation è l'intrattenimento multipiattaforma. PS segue il mercato in termini di offerte multipiattaforma, ma può assumere un ruolo guida quando si tratta di sfruttare le sinergie tra i giochi nello spazio di intrattenimento (in particolare video, musica, sport e social)" ha affermato l'analista

In effetti giochi come Fortnite, Destiny 2 o Apex Legends attirano molti giocatori che investono regolarmente nei titoli di loro scelta. Le classifiche di Steam sono dominate dai giochi live service, il che spiega anche la decisione di tenere multipiattaforma i giochi di Bungie.

