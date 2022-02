'PlayStation che acquisisce Bungie dimostra che Sony non può competere con Microsoft'

L'annuncio dell'acquisizione di Bungie da parte di Sony è ancora fresco. In molti si sono riversati sui social per dire la loro (come è successo per Microsoft e Activision Blizzard), ma tuttavia, secondo DFC Intelligence questa mossa dimostra che Sony non può competere con giganti come Microsoft per quanto riguarda la acquisizioni.

DFC Intelligence, è una società di consulenza e ha dichiarato in un recente rapporto che una transazione così grande per un singolo sviluppatore di giochi è un segno che il prezzo degli studi di gioco è diventato così esorbitante che Sony non può competere contro colossi.

"Sebbene Sony e Nintendo siano giganti nei videogiochi, sono relativamente piccoli se confrontati con artisti del calibro di Microsoft, Google o Amazon. Sony ha annunciato l'intenzione di acquistare lo sviluppatore di giochi Bungie per $ 3,6 miliardi. Bungie è un'azienda affermata ma fondamentalmente ha un franchise di giochi, Destiny. È un segno che il prezzo degli editori di giochi è esorbitante. Sony semplicemente non può permettersi di competere su fusioni e acquisizioni".

Sebbene questo sia il parere della società di consulenza, nella giornata di ieri Jim Ryan ha affermato che in futuro ci saranno nuove acquisizioni da parte di Sony.

