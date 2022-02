Sony vuole aiutare Bungie a trasformare i suoi franchise in film

Sony afferma che Bungie vuole trasformare i suoi giochi in franchise multimediali e il creatore di PlayStation afferma che potrebbe aiutare lo sviluppatore a realizzare film.

Molto è stato detto su quanto Bungie offrirà a Sony, dopo che questa settimana è stata annunciata un'acquisizione da 3,6 miliardi di dollari. Tuttavia, parlando durante una sessione di domande e risposte sugli utili, è stato chiesto al CFO di Sony, Hiroki Totoki, quali vantaggi vede Bungie stessa nell'essere acquisita da Sony.

La risposta di Totoki riguardava aree come l'assunzione e la fidelizzazione dei dipendenti, ma è passato alla posizione di Sony come azienda multimediale: "[Non è] solo per [l'area] gaming, ma anche per l'uso multiplo delle IP e il merchandising, magari trasformando un franchise in film".

"Bungie vuole coltivare le IP che ha in un modo multidimensionale, e questa è la loro speranza. Per questo, crediamo di poterli aiutare: abbiamo [Sony] Pictures e [Sony] Music, e Bungie può sfruttare la nostra piattaforma così che le loro IP possano prosperare e crescere".

Non è la prima volta che sentiamo parlare delle aspirazioni multimediali di Bungie. L'anno scorso, lo studio ha iniziato ad assumere sviluppatori per "guidare progetti che estendono il franchise di Destiny in nuove categorie tra cui TV, film, libri, fumetti e formati audio".

Con le divisioni cinematografiche e musicali di Sony già consolidate, sembra che questo sogno potrebbe essere molto più facile da realizzare ora che Bungie fa parte dell'azienda.

La stessa Sony è da anni alla ricerca di modi per trasformare i suoi giochi in progetti multimediali. Nel 2020, abbiamo sentito che la società aveva 7 show TV e 3 film basati su giochi PlayStation in fase di sviluppo e con un film di Uncharted finalmente in arrivo questo mese sembra che il processo sia appena iniziato.

Fonte: IGN.