Sony focalizzata anche sul VR, niente speculazioni sull'acquisizione di Activision Blizzard

Sony ha tenuto recentemente una conferenza trimestrale dove ha condiviso i suoi dati di vendita e non solo. Durante la conferenza è stato chiesto al chief financial officer Hiroki Totoki di commentare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Totoki ha dichiarato che è difficile per Sony parlare dell'accordo Microsoft e Activision Blizzard, aggiungendo che l'acquisizione non è ancora completa e che Sony non ha un quadro chiaro sui cambiamenti che avverranno. Pertanto la società non vuole fare nessuna speculazione a riguardo. Non solo, ma Totoki ha affermato che Sony si sta concentrando sulla propria strategia, che vede anche la presenza del VR.

Sony già in precedenza aveva annunciato il suo prossimo gioco per la realtà virtuale, Horizon Call of the Mountain: con la tecnologia di PlayStation VR 2 e PS5 la società vuole rafforzare la propria presenza nel mercato VR.

Sempre durante la conferenza Totoki ha parlato delle future vendite di PlayStation 5: a causa della carenza di chip la società ha deciso di diminuire le sue previsioni per il prossimo trimestre.

Fonte: Twinfinite