Sony avrebbe maggiori probabilità di acquisire studi giapponesi rispetto a Microsoft

Microsoft ha pianificato l'acquisizione da 68 miliardi di dollari di Activision Blizzard e forse vi starete chiedendo quale sarà la prossima mossa, e se il gigante della tecnologia potrebbe acquisire un'importante azienda giapponese in qualsiasi momento.

Il consulente e scrittore di videogiochi Nathan Brown ha scritto un articolo sull'argomento delle società estere che acquisiscono attività giapponesi, con l'aiuto dell'analista Serkan Toto. L'articolo spiega perché un'azienda giapponese come Sony avrebbe maggiori possibilità di acquistare altre società giapponesi e perché Microsoft non può semplicemente acquisire tutto ciò che vuole.

Fondamentalmente le aziende giapponesi tendono a fare le cose in modo diverso. In generale, le società giapponesi non amano essere acquisite, con fusioni, come Square Enix e Koei Tecmo, che sono molto più comuni. Inoltre, le acquisizioni totali sono praticamente viste come un cattivo affare.

Toto spiega: "[Le acquisizioni] sono generalmente considerate l'antitesi del modo di fare affari giapponese, e quasi sempre sono una pessima idea. Un'entità straniera che rileva uno studio quotato in borsa contro la propria volontà sarebbe una missione suicida. Scommetto che questo non accadrà mai".

Toto continua: "Sony ovviamente ha il vantaggio di giocare in casa e alcune delle sfide che si presenterebbero per Microsoft non si applicherebbero a Sony".

L'analista conclude dicendo che Sony starebbe considerando "di fare presto una mossa in Giappone".

Fonte: Pushsquare.