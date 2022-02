Sony e il Manchester City costruiranno il primo stadio nel metaverso

Report indicano che la squadra di calcio della Premier League inglese, il Manchester City, costruirà il primo stadio nel metaverso.

Un report di inews rivela che il Manchester City ha firmato una partnership triennale con Sony, che fornirà esperti di realtà virtuale che aiuteranno il club a ricreare l'Etihad Stadium in VR. Mentre il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali, gli esperti virtuali hanno già visitato lo stadio per mapparlo digitalmente in modo che il processo di ricreazione possa iniziare nella realtà virtuale.

Il Manchester City ritiene che ricreare l'amato stadio nella realtà virtuale porterà ulteriori flussi di entrate poiché i fan di tutto il mondo potranno godersi una partita dal vivo e l'atmosfera dello stadio comodamente da casa propria. Inoltre, il club sta considerando che i fan potrebbero incontrare giocatori professionisti all'interno del metaverso, nonché acquistare prodotti che altrimenti non sarebbero disponibili nella vita reale.

"Il punto centrale è che potrete ricreare una partita nel metaverso, potrete guardarla dal vivo, fare parte dell'azione in un modo diverso attraverso diverse angolazioni e si potrà riempire lo stadio poiché completamente virtuale. Ma avrete anche il controllo di ciò che volete guardare in un certo momento. Non c'è un punto di vista della trasmissione, potrete guardarla da qualsiasi angolo dello stadio", ha affermato Nuria Tarre, chief marketing and fan engagement officer di City Football Group.

"Per essere veramente un metaverso deve essere un nuovo mondo. Possiamo testare l'appetito dei fan che acquistano cose in questo universo. Come compreranno? Con soldi veri? Con criptovalute? Non lo sappiamo ancora.Il primo passo è costruire l'ambiente stesso. Stiamo costruendo un Etihad Stadium virtuale, che sarà simile a quello di oggi, ma probabilmente più futuristico", afferma Tarre.

Fonte: Tweaktown.