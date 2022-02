PlayStation vs Xbox vs Nintendo: qual è la divisione videogiochi che guadagna di più?

Sony, Microsoft e Nintendo hanno finalmente divulgato i numeri riguardanti entrate e utili dell'anno 2021, un periodo molto complicato per tutti e per questo c'era grande curiosità. Sony svetta su tutti per quanto riguarda le entrate ma Nintendo e quella che ha guadagnato di più. Vediamo tutto in dettaglio.

Abbiamo a disposizione du Twitter un riassunto del report dall'analista di Niko Partners, Daniel Ahmad, dove possiamo notare come la divisione gaming di Sony (stessa cosa per Microsoft e Nintendo), ha generato entrate per 24,87 miliardi di dollari, contro i 16,28 di Microsoft e i 15,3 di Nintendo. Ma ovviamente l'elemento più importante riguarda gli utili, ovvero quanto un'azienda ha guadagnato.

Now that the big 3 have reported, here are updated totals for CY2021:



Sony -

Revenue: .87bn

Operating Income: .63bn



Microsoft -

Revenue: .28bn

(Don't report gaming segment profit)



Nintendo -

Revenue: .3bn

Operating Income: .4bn https://t.co/IsfUhq2xcd — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 3, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

In questo caso, Nintendo è la vincitrice, generando un profitto di 5,4 miliardi di dollari, Sony si ferma a 2,63 e Microsoft... non lo sappiamo. La casa di Redmond non ha ancora fornito questa informazione. Questi sono comunque dati da prendere sempre con le pinze perché ognuna di loro ha obiettivi differenti e scelte aziendali spesso diametralmente opposte. I ricavi di Sony sono comunque di tutto rispetto, complice il successo di PS5.

Fonte: gamespot.com