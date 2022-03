Sony e NFT, Shuhei Yoshida ne ride di gusto alla GDC 2022

Shuhei Yoshida, ex presidente dei Playstation Studios (predecessore di Hermen Hulst in questa carica), è stato protagonista di un evento piccolo ma abbastanza significativo nell'ultimo giorno della Game Developer Conference di quest'anno.

Dopo aver incontrato vari sviluppatori di tutto il mondo è incappato dapprima in Sam Machkovech (di Ars Technica), l'autore di questo report, poi nel general manager di Bungie col quale si è congratulato in quanto ora faranno parte "della stessa famiglia", infine in uno sviluppatore di Guerrilla, con il quale si è fatto una risata riguardo gli NFT.

L'attuale capo di Playstation Indies ha scherzato, all'interno di una conversazione più lunga, dicendo "Quest'armatura per Aloy... solo TU puoi averla!" riferendosi alla diffusione dei Non-Fungible Token, in un momento storico in cui nell'industria videoludica si stanno facendo strada sempre più prepotentemente.

More Sony folks here, and now Mr. Yoshida jokes about NFTs next to a @Guerrilla dev as part of longer convo. "This armor for Aloy... only YOU can have!" and he laughs. If you wonder whether NFTs are ever coming to PS games... I'm gonna take this sarcastic jab as a no. — Sam Machkovech ? GDC (@samred) March 25, 2022

Se non altro, questa storia potrebbe rassicurare sul fatto che Sony non prevede di prendere in considerazione gli NFT nel grande schema delle cose.