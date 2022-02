Sony e Niantic stanno collaborando per sviluppare la tecnologia audio AR

Niantic ha stravolto il mondo dei giochi mobile nel 2016, quando ha lanciato la sua app AR Pokémon GO e ha dato il via a una mania globale che ha ancora una grossa fetta di fan base. Ma prima che esistesse Pokémon GO, Niantic ha lanciato un gioco AR basato sulla fantascienza chiamato Ingress Prime che utilizza OpenStreetMap e Google Maps per creare un gioco di caccia al tesoro in tutta la città.

Ingress Prime sta ora ricevendo un serio aggiornamento grazie a una nuova straordinaria partnership con Niantic e Sony che fonderà la tecnologia AR del mondo reale di Niantic con l'ultimo hardware audio di Sony, un auricolare wireless chiamato "LinkBud", per immergere i giocatori ancora più a fondo in un gioco che utilizza sia il mondo reale che un mondo virtuale.

I LinkBud hanno una strana forma che crea un'esperienza audio incredibile senza escludere il mondo reale. Gli auricolari LinkBuds di Sony sono progettati per non essere tolti, se non per essere ricaricati o andare a dormire. Ma è quel design unico che li rende il dispositivo perfetto per immergersi in qualsiasi tipo di esperienza AR o giochi di app mobili AR mentre, allo stesso tempo, incorpora i suoni del mondo fisico.

"Siamo molto lieti di iniziare a collaborare nel campo del suono AR con Niantic, che apprezza molto il ruolo del suono nell'esperienza di gioco AR. Collegando la tecnologia Spatial Sound di Sony con i contenuti di gioco di Niantic, miriamo a offrire esperienze sorprendenti che fondono la realtà con i giochi" si legge nel comunicato.

Fonte: Gamedeveloper