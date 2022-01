PlayStation potrebbe acquisire EA in risposta all'affare Xbox e Activision Blizzard?

A seguito dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, la community attende una possibile risposta da parte di Sony. Secondo un team di analisti di Enders Analysis, EA - proprietario di FIFA, NHL e Medal of Honor - "è uno dei favoriti", ma il valore di 37 miliardi di dollari è di ostacolo a tali piani.

Nella storia condivisa da The Hollywood Reporter sono state presentate anche opzioni "più economiche". Ubisoft e Take-Two sarebbero più interessanti per il colosso giapponese, se intende contrattaccare e acquistare qualche publisher del settore.

In una delle ipotesi, se Sony non rivolgesse gli occhi a Electronic Arts, una possibile fusione di Disney (ESPN) con il publisher finirebbe per risultare più fruttuosa. Si potrebbe creare un "metaverso" sportivo che, secondo gli esperti, diventerebbe un'espansione digitale vantaggiosa per il futuro digitale dell'intrattenimento per entrambi.

Per ora tutto ciò è puramente speculativo, ma per Sony in particolare, molti si chiedono come l'azienda potrebbe rispondere alla proposta di acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Fonte: Gamespot