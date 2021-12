Sony presenta una nuova tecnologia VR, ma non è PSVR PS5

Sony ha mostrato un visore VR con microdisplay OLED 4K, ma frenate il vostro entusiasmo perché non si tratta di PSVR PS5. La società ha appena lanciato un nuovo filmato di un visore per realtà virtuale con capacità 4K e OLED.

La clip presenta un discorso dettagliato degli ingegneri Sony Yasuka Ishihara e Kei Kimura, offrendo agli spettatori un raro sguardo dietro le quinte su ciò che Sony ha sviluppato negli ultimi tempi.

Il video in questione mostra il visore VR con microdisplay OLED 4K in azione, mentre i due spettatori spiegano come la tecnologia è in grado di raggiungere tempi di latenza così bassi. Se Sony dovesse effettivamente utilizzare questa tecnologia su un prodotto in vendita, spiegano i due, ridurrebbe significativamente sia le dimensioni che il peso del visore VR complessivo. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Sfortunatamente, però, questa è solo una possibilità in questo momento, perché questo è semplicemente un prodotto del dipartimento di ricerca e sviluppo di Sony. Non c'è assolutamente alcuna indicazione da parte dei due ingegneri o di Sony che questa tecnologia sarà presente nel prossimo visore PS5 PSVR, che è stato annunciato all'inizio di quest'anno.

Fonte: UploadVR