Sony lavora a uno scanner 3D per permettere ai giocatori di trasferire oggetti del mondo reale nei videogiochi

Fresca di una presentazione al CES 2022 che ha descritto in dettaglio le specifiche tecniche di PSVR 2, Sony ha aggiornato un brevetto per introdurre ancora più tecnologia nella VR. La tecnologia in questione consentirebbe ai giocatori di scansionare oggetti del mondo reale nella realtà virtuale, rendendo qualsiasi cosa interattiva nello spazio VR.

Questo brevetto non è in realtà nulla di nuovo poiché Sony lo ha depositato il 23 giugno 2021, tuttavia, l'ufficio brevetti ha contestato alcune affermazioni che richiedevano alla compagnia di rielaborare alcuni dettagli. Sembrerebbe che, pochi giorni fa, Sony e l'ufficio abbiano iniziato ad andare avanti a seguito di aggiornamenti e revisioni del brevetto.

Ci sono modi ovvi in ​​cui una tecnologia del genere potrebbe essere implementata nei videogiochi, tuttavia, con quello che sappiamo su PSVR 2 e sui titoli in arrivo, non ci sono abbastanza informazioni per dire con certezza che verrà utilizzata nei giochi VR . La tecnologia potrebbe essere facilmente utilizzata anche per esperienze non VR, a seconda del gioco.

È importante notare che a Sony non è ancora stato concesso il brevetto e che è ancora in fase di elaborazione, quindi i fan non dovrebbero aspettarsi che questa tecnologia venga inclusa nei giochi in tempi brevi.

Anche se questo potrebbe sembrare un sogno che diventa realtà per i grandi fan della realtà virtuale, ci sono ancora molti ostacoli da superare prima che tale tecnologia possa essere davvero inclusa in un gioco. Con la crescente popolarità del Metaverso, questa tecnologia sembra che potrebbe essere utilizzata per ricreazioni VR di spazi del mondo reale, tuttavia, Sony non ha detto se il suo nuovo visore sarà utilizzabile o meno in spazi come questo o se l'azienda ne è persino interessata.

Fonte: Gamerant.