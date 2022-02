Soul Hackers 2, annunciato il sequel dello spin-off di Shin Megami Tensei in arrivo su PC, Xbox e PlayStation

Già da qualche giorno se ne parlava e ora arriva la conferma di Atlus: Soul Hackers 2 è una realtà e sarà disponibile dal 26 agosto, anche in Europa. Questo spin-off della saga di Shin Megami Tensei, e a sua volta di Devil Summoner, torna ad offrirci un altro JRPG dal tocco futuristico.

Per quanto riguarda le piattaforme, è stato confermato che il gioco uscirà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, con una versione fisica (e da collezione) confermata per Playstation. La conferma della versione europea arriva proprio in concomitanza con l'annuncio di Soul Hackers 2 in Giappone che avverrà lo stesso giorno.

"In una guerra tra evocatori di diavoli, spetta a Ringo e alla sua squadra decifrare il destino e salvare il mondo dall'apocalisse" si legge nella descrizione del gioco. I personaggi sono i più sorprendenti e lo stile leggermente cel-shading si adatta perfettamente al titolo. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video sottotitolato in italiano.

Soul Hackers 2 verrà lanciato il 26 agosto per PlayStation, Steam e Xbox. Non si fa menzione di un porting Switch, ma questo segna il primo capitolo relativo a Shin Megami Tensei di Atlus a essere lanciato su Xbox dai tempi di Persona 4 Arena Ultimax.

