South Park avrà un nuovo videogioco sviluppato dal talentuoso team dietro The Magic Circle

Durante lo scorso anno è trapelato che un nuovo videogioco di South Park era in fase di sviluppo. Sebbene non siano stati forniti troppi dettagli, è stato evidenziato che, a differenza dei due titoli precedenti, questo si svolgerebbe in un ambiente tridimensionale, un cambiamento notevole.

Dopo un anno di silenzio a riguardo, conosciamo già gli sviluppatori del prossimo gioco di South Park, che in questo caso non faranno parte di Ubisoft. Si tratta dello studio Question, e questo titolo sarà il più grande mai commissionato. Sebbene il nome di questo studio possa non esserci molto familiare, è composto da veri veterani del settore.

La notizia proviene da un'offerta di lavoro che specifica che Question è composta da ex sviluppatori di titoli come "Thief: Deadly Shadows, BioShock, BioShock 2, BioShock Infinite, Dishonored, South Park: Il Bastone della Verità e South Park: Scontri Di-Retti", in particolare, si può notare come vi sia una menzione speciale ai membri dell'ormai defunto Irrational Games, creatori di Bioshock.

Question is now seeking a Lead Level Designer to work on a new video game set in the world of South Park.



Details here:https://t.co/iAR0yFO3GF — Question (@question_games) January 5, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sfortunatamente l'annuncio di lavoro non dice nient'altro su questo gioco, perciò dovremo aspettare dettagli ufficiali in futuro ma il fatto che questo team abbia creato The Magic Circle non può che farci sperare in un grande progetto.

Fonte: IGN