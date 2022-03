Space Punks, l'action RPG che 'unisce Borderlands e Diablo' annuncia l'arrivo di una open beta

Space Punks, lo sparatutto dello sviluppatore polacco Flying Wild Hog, sta per ottenere un'open beta su Epic Games Store. Space Punks è descritto come un ibrido tra Borderlands e Diablo dall'editore Jagex, in quanto è un gioco di ruolo d'azione cooperativo con un gameplay isometrico. Ciò è ulteriormente rafforzato dall'uso di un'ambientazione post-apocalittica di fantascienza e dall'azione esagerata.

Il titolo è stato mostrato per la prima volta nel giugno 2021, con un lungo trailer incentrato sul funzionamento del gioco isometrico, insieme a uno stile grafico a fumetti in stile Borderlands. Questo gioco è stato in versione closed beta negli ultimi mesi, con molti feedback forniti ai giocatori mentre lo sviluppo del gioco è continuato.

IGN ha recentemente pubblicato un nuovo trailer di Space Punks, che mostra i personaggi giocabili, una varietà di armi che saranno utilizzabili tra cui fucili, pistole e addirittura una katana.

Dal trailer è stata annunciata anche la data in cui verrà lanciata l'open beta, ovvero il 20 aprile su PC via Epic Games Store.