Spider-Man No Way Home non sfugge ai bagarini. I biglietti in vendita per migliaia di dollari e cifre folli

I biglietti per Spider-Man: No Way Home sono usciti ieri mattina ma, come per qualsiasi articolo molto ambito, gli scalper hanno preso d'assalto i ticket e li stanno rivendendo a prezzi folli

I bagarini stanno vendendo i biglietti di Spider-Man: No Way Home per migliaia, anche decine di migliaia di dollari.

Secondo le inserzioni di eBay, alcuni biglietti sono stati messi in vendita per un massimo di $25.000. Altri annunci indicano biglietti a $100.

I biglietti di Spider-Man: No Way Home sono solo gli ultimi oggetti che gli scalper stanno mettendo in vendita con enormi "ricarichi". Come saprete, i bagarini stanno facendo qualcosa di simile anche con le introvabili PS5 e Xbox Series X.

Spider-Man: No Way Home è il terzo film della trilogia di Tom Holland "Home", anche se la produttrice Amy Pascal ha rivelato che Sony e Marvel stanno concependo una nuova trilogia di Spider-Man con Holland che tornerà.

Fonte: IGN.