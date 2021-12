Spider-Man per PlayStation ha ispirato in parte il film Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home è una delle uscite più attese di quest'anno e i fan stanno aspettando con impazienza l'uscita del film.

Se siete accaniti fan di PlayStation, avrete sicuramente giocato ai giochi di Spider-Man. E soprattutto il primo gioco su PS4 si è rivelato essere uno dei titoli più acclamati dalla critica.

I titoli di Batman sono noti per essere diventati un punto di riferimento per il genere dei giochi dedicati ai supereroi, ma con l'uscita di Spider-Man, è stato fissato un nuovo standard. Ciò che distingue il gioco è la fedeltà visiva, le varie meccaniche e una trama ben congegnata.

Mentre i fan stanno ancora aspettando l'uscita di un sequel del titolo originale (tenendo da parte lo spinoff Miles Morales), abbiamo anche un nuovissimo film di Spider-Man in arrivo.

Il film è distante ancora pochi giorni dal lancio, e stiamo già imparando alcuni dettagli a riguardo, grazie alle varie interviste e altro ancora. In una recente intervista con il canale YouTube Extraordinerd, Tom Holland ha rivelato alcuni aspetti interessanti sul film in uscita.

Quando l'intervistatore chiede a Tom se il film è stato ispirato dal gioco, l'attore continua dicendo che non è ispirato direttamente, ma aggiunge che c'è una mossa specifica che è stata presa dal gioco per PlayStation.

Tom ha anche aggiunto che ha giocato lui stesso al titolo e ha elogiato le meccaniche di oscillazione. Anche se il film potrebbe non essere ispirato direttamente dal gioco, sembra che abbia avuto un piccolo ruolo nella realizzazione.

